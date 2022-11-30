В Омске водитель 514-й маршрутки высадил пассажиров на мороз из-за жалоб на холод

Водитель устал спорить с пассажирами и просто выгнал всех из салона. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером 29 ноября водитель маршрута № 514 высадил всех омичей из салона после конфликта с женщиной. Сначала пассажирка пожаловалась, что в салоне чересчур холодно.

Слова женщины подхватили и другие люди, однако водитель воспринял это как претензию. Он стал повышать голос и утверждать, что печка работает исправно, а после и вовсе остановился и сказал, что дальше по маршруту он не поедет.

Омичам пришлось выйти из транспортного средства вблизи остановки «Медицинская академия». Выходит, что водитель принудил людей выйти буквально на мороз. Хотя, деньги за проезд он все же вернул.

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