На Юго-Восточном кладбище в Омске построят храм-часовню

Фото: пресс-служба Омской епархии

Накануне в Омске на Юго-Восточном кладбище установили крест на месте, где возведут часовню святой мученицы Людмилы Чешской. Об этом сообщили в пресс-службе омской епархии.

На месте установки креста 24 ноября священнослужители совершили молебен. Новый храм появится здесь уже совсем скоро.

- Совсем недавно для будущего храма был выделен участок, и уже разрабатывается его проект. В скором времени начнется строительство, чтобы каждый приходящий сюда смог помянуть своих усопших родных и близких, похороненных на этом кладбище, - отметили в епархии.

Напомним, ранее в военно-полевом лагере для мобилизованных, расположенном на территории Омского автобронетанкового инженерного института, установили храм-палатку.

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