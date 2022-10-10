В Омске установили храм-палатку в военно-полевом лагере в Черёмушках

Фото: телеграм-канал Александра Лемешко

Накануне в Омске в военно-полевом лагере для мобилизованных резервистов в Черёмушках установили храм-палатку. Об этом в своем телеграм-канале сообщил священник Александр Лемешко.

Храм-палатка для нужд мобилизованных, установленная на полигоне в Черёмушках, была куплена на денежные средства, поступившие от благотворителей.

Фото: телеграм-канал Александра Лемешко

- Сейчас в храме монтируют дощатый пол, закажем иконостас из банерной ткани, установим престол и жертвенник и можем совершать Божественную Литургию, а так же все Таинства. В храме будет тепло, так как предусмотрена современная двухконтурная «буржуйка», - написал священнослужитель в своем телеграм-канале.

Напомним, при Омском автобронетанковом инженерном институте, на территории которого расположился военно-полевой лагерь, есть храм святого благоверного князя Димитрия Донского. Ранее в нем обряд крещения прошли шесть омичей, призванных на военную службу по частичной мобилизации.