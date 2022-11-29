Подросток, пропавший в Омске 27 ноября, вернулся домой

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области

Сегодня ночью в Омске нашли подростка, который пропал вечером в минувшее воскресенье, 27 ноября.

Ранее в правоохранительные органы обратилась 36-летняя омичка. Женщина сообщила, что ее 16-летний сын ушел гулять около 18 часов воскресенье и с тех пор не вернулся домой. Однако сегодня ночь мальчик сам явился в родительскую квартиру.

- Ночью подросток вернулся домой, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Напомним, ранее в Омске волонтеры обнаружили на Левобережье девушку, которая внезапно исчезла после поездки в такси. На данный момент омичка жива и чувствует себя нормально.

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