В Омске волонтеры нашли девушку, пропавшую после поездки в такси

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области

Накануне в Омске волонтеры нашли 31-летнюю девушку, которая пропала после поездки в такси.

В понедельник, 28 ноября, в 17 часов волонтеры обнаружили у торгового комплекса на Левобережье омичку, пропавшую 27 ноября. В день исчезновения девушка около 2 часов дня села в такси, на котором должна была доехать до улицы Серова. Однако что-то пошло не так.

- Женщину доставили в отдел полиции, где она была опрошена сотрудниками уголовного розыска. Предварительно установлено, что противоправных действий в отношении неё не совершалось, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Напомним, ранее в Советском округе на берегу Иртыша правоохранители обнаружили тело, бесследно пропавшей полгода назад девушки-педагога.

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