В Омске на берегу Иртыша обнаружили тело девушки, пропавшей полгода назад

Фото: соцсети Ксении Макаркиной

Накануне в Омске на берегу Иртыша обнаружили тело 30-летней девушки, пропавшей более полугода назад.

Как сообщил «Вечерний Омск», тело Ксении Макаркиной, работавшей репетитором по истории и обществознанию, обнаружили на берегу реки у причала деревни Новоалександровки в Советском округе. По словам источника издания в правоохранительных органах, на теле отсутствуют признаки насильственной смерти. Вероятно, что девушка свела счеты с жизнью. Знакомые опознали погибшую.

Напомним, ранее «КП-Омск» писала, что молодой педагог пропала еще в мае, но тревогу забили ее знакомые только осенью. Родственников у погибшей в Омске не было, так как она была родом из другого города.

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