В Омске полгода назад бесследно пропала молодой педагог

Фото: соцсети Ксении Макаркиной

В Омске уже несколько месяцев разыскивают молодого педагога, репетитора по истории и обществознанию Ксению Макаркину.

Девушка пропала еще в мае этого года и с тех пор не выходит на связь. Однако долгое время ее никто не пытался найти - родственники и вовсе обратились в полицию совсем недавно.

Возможно, что тревогу забили не сразу, потому что девушка родом не из Омска, а приехала сюда учиться в ОмГУ имени Ф. М. Достоевского.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о девушке и местонахождении, просят обратиться в полицию по телефону 102.