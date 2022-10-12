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Происшествия12 октября 2022 9:02

В Омске полгода назад бесследно пропала молодой педагог

О пропаже девушки родственники заявили в омскую полицию только сейчас
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Фото: соцсети Ксении Макаркиной

Фото: соцсети Ксении Макаркиной

В Омске уже несколько месяцев разыскивают молодого педагога, репетитора по истории и обществознанию Ксению Макаркину.

Девушка пропала еще в мае этого года и с тех пор не выходит на связь. Однако долгое время ее никто не пытался найти - родственники и вовсе обратились в полицию совсем недавно.

Возможно, что тревогу забили не сразу, потому что девушка родом не из Омска, а приехала сюда учиться в ОмГУ имени Ф. М. Достоевского.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о девушке и местонахождении, просят обратиться в полицию по телефону 102.