Только 40% жителей Омска согласны получать «серую» зарплату

Сторонниками серых схем традиционно являются мужчины Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Накануне портал поиска вакансий SuperJob провел опрос и выяснил, сколько омичей согласились бы получать зарплату по серым схемам.

По данным аналитиков за ноябрь 2022 года, лишь 39% жителей Омска согласились бы на «серую» зарплату. Примечательно, что процент респондентов, отвечающих на этот вопрос положительно, за последние два года не изменился. Рекордное количество готовых получать зарплату в подобных условиях было зафиксировано в феврале 2009 года. Тогда 60% омичей были согласны на это.

Противников «серых» зарплат оказалось 37%. Получать деньги в конверте чаще всего соглашаются мужчины - 49% против 29%.

Работать в компаниях, нарушающих трудовое законодательство, готовы в основном омичи в возрасте от 35 до 44 лет.

Опрошенные, чей доход не превышает 50 тысяч рублей, охотнее других соглашаются на работу с «серой» зарплатой (39%).

Напомним, ранее по результатам исследования SuperJob стало известно, что, по мнению омичей, размер МРОТ должен составлять не менее 38 тысяч рублей.

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