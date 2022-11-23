Омичи считают, что размер МРОТ должен быть не меньше 38 тысяч рублей

МРОТ в 2023 году составит 16,2 тысячи рублей. Набольшее рассчитывать не стоит. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Накануне портал поиска вакансий SuperJob выяснил, сколько рублей в месяц, по мнению жителей регионов, должен составлять минимальный размер заработной платы (МРОТ).

Так, жители Омска считают, что оптимальный размер минимальной зарплаты - 33,8 тысяч рублей в месяц. По сравнению с апрелям 2022 года запросы омичей, как и проживающих в других крупных городах россиян, выросли в среднем на 2%.

Для сравнения у жителей Красноярска и Новосибирска пожелания к уровню МРОТ составили 39,5 тысяч рублей и 39,1 тысяч рублей соответственно.

Лидирует в рейтинге по размеру желаемой минимальной заработной платы Москва. Жители столицы хотят получать 43,5 тысяч рублей в рублей.

Самыми скромные россияне проживают в Пензе и Оренбурге. По их мнению, МРОТ должен составлять 33,7 тысяч рублей и 33,9 тысяч рублей соответственно.

Напомним, в 2023 году МРОТ в России составит 16,2 тысячи рублей. Данная цифра отличается в два раза минимум от той, о которой мечтают омичи и жители других мегаполисов.

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