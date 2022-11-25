Рейс «Уральских авиалиний» вылетит из Омска в Сочи на три часа позже

А чего вы хотели от данной авиакомпании? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из Омского аэропорта почти 3 часа не может вылететь рейс Омск-Сочи, который выполняет компания «Уральские авиалинии».

Самолет по маршруту Омск-Сочи должен был вылететь сегодня, 25 ноября, в 07:10 утра. Однако возникла проблема - воздушное судно, которое его должно выполнить, прибыло в Омский аэропорт только в 9:00.

Отправиться в курортный город омичи смогут на три часа позже запланированного - в 10:00.

Напомним, «Уральские авиалинии» вошли в число аутсайдеров по пунктуальности по данным Омского аэропорта за октябрь 2022 года. Перевозчик выполнил лишь 46,8% рейсов в точности с расписанием.

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