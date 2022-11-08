Худшей по пунктуальности авиакомпанией в Омском аэропорту стала «СмартАвиа»

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне Омский аэропорт поделился отчетом о регулярности полетов за октябрь.

Как следует из отчета, 100% рейсов без задержек выполнили в октябре лишь три из семнадцати авиакомпаний - российские «Ямал» и «Нордстар» и Uzbekistan Airways из Узбекистана. В топ-5 пунктуальных перевозчиков вошли также «Аэрофлот» и «ЮТэйр» - 95,3% и 92,9% соответственно.

Фото: Омский аэропорт

У остальных авиакомпаний, если не считать трех аутсайдеров, процент рейсов, выполненных в точности с расписанием, составляет от 91,1% до 70,5%.

В число аутсайдеров по пунктуальности вошли три перевозчика - «Красавиа» (50%), «Уральские авиалинии» (46,8%) , «СмартАвиа» (40%).

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