Новый глава фонда капитального ремонта Омской области уже известен

За 8 лет в Фонде сменилось 8 руководителей. Один из них - Марина Степанова - проходит по двум уголовным делам, в частности об обрушении пятиэтажки на улице 20-го Партсъезда Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кандидатуру нового директора Фонда капремонта Омской области уже определил глава минэнерго и ЖКХ Владимир Шнипко. Об этом сообщает РИА «Омск-Информ» со ссылкой на эксперта.

Вероятно, что многострадальный Фонд возглавит человек, который сейчас находится в командировке в подшефном Омску городе Стаханов в ЛНР.

- Министр энергетики и ЖКХ Владимир Шнипко определил кандидатуру нового главы фонда. Фамилию я не имею права называть, могу лишь сказать, что этот человек сейчас находится в важной командировке в городе Стаханове Луганской Народной Республики. Он организовывает там жилищное хозяйство. И по возвращении будет назначен на должность главы фонда. Он имеет большой опыт работы в фонде капремонта и в администрации. Важно, что он местный, омич, не вызывает ни у кого отторжения, – цитирует РИА «Омск-Информ» Дмитрия Лихачева.

Напомним, Рустем Протасов уволился с данной должности по собственному желанию. Об этом на заседании Законодательного Собрания Омской области сегодня заявил губернатор Александр Бурков. Примечательно, что глава региона предложил фракции КПРФ в парламенте выдвинуть свою кандидатуру на этот пост.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru