Глава омского фонда капитального ремонта Рустем Протасов ушел в отставку

Фото: фонд капитального ремонта Омской области

Сегодня, 24 ноября, на заседании Законодательного Собрания Омской области губернатор Александр Бурков объявил об отставке директора фонда капремонта Рустема Протасова.

Протасов покинул пост главы фонда по собственному желанию, проработав на нем почти два года - с декабря 2020 года.

Желающих стать руководителем организации почти нет. Это отметил и глава региона, выступая перед парламентариями.

- У меня предложение к фракции КПРФ - кому-то пойти на должность руководителя фонда капремонта. Пишите заявление, и я завтра вас назначу. Сегодняшний директор уже написал заявление об уходе. Совместными усилиями мы решим проблему. Это, действительно, тяжелый участок, который нужно решать. Вы знаете, что не один человек по собственному желанию покинул это место. Кто-то - по решению следственных органов. Предлагаю или вам возглавить фонд, или дать кого-то из своих представителей. Вы знаете, что при формировании правительства я не делю на правых и левых. У меня работают представители всех партий, - цитирует Буркова «Омскрегион».

Напомним, до Протасова фонд капитального ремонта возглавляла скандальная Марина Степанова, которая является фигурантом двух уголовных дел - об обрушении дома №53 по улице 20-го Партсъезда в омских Нефтяниках; о коммерческом подкупе и взяточничестве. По первому ей может грозить до 10 лет тюрьмы.

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