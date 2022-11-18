Экс-директору фонда капремонта Степановой может грозить до 10 лет по делу об обрушении дома в Омске

Фото: Фонд капитального ремонта

В Омске следком продолжает расследование уголовного дела, которое было заведено по факту обрушения 12 августа 2022 года стены дома № 53 по улице 20-го Партсъезда.

В ходе следствия было предъявлено обвинение бывшему директору НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов», экс-замминстра по энергетике и ЖКХ Марине Степановой по статье «Злоупотребление полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, повлекшее тяжкие последствия». Грозить бывшей чиновнице может до 10 лет колонии.

По версии следствия, в 2019 году Марина Степанова, будучи исполняющим обязанности директора фонда капремонта, предложила перенести проведение капитального ремонта в доме №53 по улице 20-го Партсъезда на более поздний срок. В результате этого были внесены изменения в программу капремонта в Омской области. 19 ноября 2020 года чиновница подписала документ об исключении данного дома из перечня домов, которые должны быть отремонтированы по данной программе. Позже Степанова обратилась в региональное минэнерго и ЖКХ и предложила перенести проведение капремонта фасада и подвала пятиэтажки по адресу улица 20-го Партсъезда, 53 в Советском округе с 2020 на 2022 год.

- По мнению следствия, обвиняемая умышленно не обеспечила проведение работ по капитальному ремонту аварийного многоквартирного жилого дома, не предприняла все меры для проведения торгов на заключение нового договора на капитальный ремонт дома и дополнительные работы, не выполнила ряд иных действий, которые бы предотвратили обрушение кладки стены дома 12 августа 2022 года, что повлекло причинение крупного ущерба и существенное нарушение прав и законных интересов собственников жилых помещений в этом доме, - отметили в пресс-службе омского Следкома.

Степановой была избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий. Сотрудники ведомства ведут следственные действия. Расследование продолжается.

Напомним, сегодня в Омске состоялось заседание суда по делу о коммерческом подкупе и взяточничестве, по которому также проходит экс-чиновница.

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