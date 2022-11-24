Студотряды Омского ГАУ завоевали призовые места на Всероссийском слёте студенческих отрядов аграрных вузов РФ

С 17 по 18 ноября в Кирове состоялся Всероссийский слёт студенческих отрядов аграрных вузов Российской Федерации. Омский ГАУ представляли Кимеридзе Михаил, Масалова Анна и Калганов Максим, бойцы ССхО «Земфаковец», ССхО «Мандрагора» и ССО «Гидро».

После заселения студентов ждал трансфер в Вятский ГАТУ. По дороге ребята не теряли возможности осмотреть город, винтажные строения, которые встречались по дороге, и даже некоторые достопримечательности. Вятский ГАТУ встретил студентов со всем радушием и гостеприимством. Перед торжественным открытием слёта для бойцов провели небольшую экскурсию по университету, показали оборудованные по последнему слову техники аудитории, лектории, для студентов были подготовлены оригинальные фотозоны, перед которыми сложно было устоять.

На торжественном открытии слёта перед бойцами выступили танцевальные ансамбли города Кирова, хореографические коллективы Вятского ГАТУ, вокальные группы и солисты университета. Помимо этого, были подведены итоги Всероссийского конкурса студенческих отрядов аграрных вузов России в 2022 году. Этот конкурс очень важен для Омского ГАУ, поэтому участие в нём приобретает традиционный характер. В этом году каждый отряд и Штаб университета постарались заявиться на максимальное число номинаций конкурса и не прогадали.

ССхО «Нива» занял II место в номинации «Механизация», ССхО «Земфаковец» стал вторым сразу в двух номинациях «Землеустроительные отряды» и «Лучший фотоотчет о деятельности СО». Для отрядов Омского ГАУ - это отличные результаты. Надеемся, что в следующем году все отряды станут победителями и призерами.

После торжественного открытия слёта студентов ждали образовательные треки, на которых в интерактивной форме показали важную роль студенческих отрядов в воспитании молодежи России, помимо этого, были отмечены корпоративные ценности и культура МООО «Российские студенческие отряды». В конце дня бойцам провели вечерний нетворкинг, на котором ребята смогли познакомиться с представителями всех регионов России, обзавестись новыми знакомствами и узнать много нового.

Второй день слёта был для бойцов не менее интересным и полезным. Напоследок было подготовлено большое число площадок, каждая из которых таила свою изюминку. Первая платформа была посвящена предстоящему трудовому семестру 2023 года. На ней рассказали о подготовке к трудовой целине сельскохозяйственного трудового проекта "СтАВка". После этого был проведен образовательный интенсив «Лаборатория карьеры на предприятии АПК» и интеллектуальный турнир по решению кейсов «Старт в профессию». Разработка и подготовка площадок довольно трудоемкий и сложный процесс, однако Киров с этим справился на «ура», благодаря чему заслужил только положительные отзывы.

Закончился следующий день подведением итогов и торжественным закрытием.

Уверены, что бойцы еще долго будут делиться теми эмоциями, историями и впечатлениями, которые подарил им Киров. Студенты вернулись со слёта очень заряженными и мотивированными. Будем ждать общего собрания, на котором наши ребята смогут поделиться своим настроем со всеми бойцами Штаба Омского ГАУ.

Масалова Анна, боец ССхО «Земфаковец»:

«Это очень увлекательный, интересный и важный опыт, который получили студенты, так как аграрная сфера в Российской Федерации стремительно развивается. Всех ребят пригласили на слёт, который пройдет в следующем году. Благодарим организаторов и волонтеров мероприятия, которые тепло встречали участников, отвечали на все вопросы в процессе пребывания в Кирове и, самое главное, за полученные эмоции».

Фотоматериал предоставлен ОмГАУ.