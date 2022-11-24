Заключенные открыли на территории омской колонии производство колбасы

Получаемые с продажи колбасы деньги выплачивают в качестве зарплаты заключенным Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Омской исправительной колонии №12 заключенные открыли целый колбасный цех, где производят высококачественную продукцию без ГМО и вредных консервантов. Об этом рассказали в пресс-службе УФСИН по Омской области.

Располагающийся на территории колонии участок по производству колбасных изделий оснащен всем самым необходимым для этого оборудованием. По словам начальника учреждения Александра Сысенко, мясная продукция, произведенная там, имеет высокое качество по сравнению с той, что находится на прилавках омских магазинов.

Как отметили в ведомстве, все колбасные изделия, которые изготавливают осужденные в цеху, полностью сертифицированы и находятся в свободной продаже в торговых точках колонии в микрорайоне Осташково в Ленинском округе.

Напомним, ранее в омской исправительное колонии №9 заключенные занялись производством металлических дверей.

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