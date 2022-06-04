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Общество4 июня 2022 11:30

Омским заключенным доверили делать металлические двери и монтировать в них замки

Участие в работе примут 16 осужденных
Ольга ЦВЕТАТИЙ
Осужденные получат за работу 230 тысяч рублей

Осужденные получат за работу 230 тысяч рублей

Заключенные исправительной колонии №9 занялись изготовлением металлических дверей. Об этом рассказали в пресс-службе УФСИНа России по Омской области.

Так, по контракту арестованные должны будут сделать 35 дверей. Стоимость работ составит 1,3 млн рублей. За эти деньги в колонии трудоустроили 16 осужденных. Всего в фонд их зарплаты направят 230 тысяч рублей. Каждый из них получит деньги, часть которых отправят на выплату по исках потерпевших.

Отметим, преступники сами сварят металлические двери, окрасят и смонтируют на них замки.

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