Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
-22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 ноября 2022 9:16

Мэрия Омска выставила на аукцион земельный участок под строительство многоэтажки

Торги омские власти планируют провести 28 декабря
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Фото: пресс-служба мэрии Омска

Фото: пресс-служба мэрии Омска

Накануне омская мэрия объявила аукцион на право арендовать земельный участок в Центральном округе.

Как следует из конкурсной документации, предлагаемый в аренду на 7 лет и 4 месяца участок площадь более 8,6 тысяч квадратных метров находится на улице Омской возле Фрунзенского моста. Победитель аукциона получит право возвести на нем жилой дом средней этажности, то есть не выше 30 метров. Начальная цена арендной платы - 9,7 миллионов рублей в год. Таким образом, за почти 8 лет аренды придется заплатить около 71 миллиона рублей.

Заявки на участие в аукционе принимают до 23 декабря. Торги же пройдут 28 декабря.

Напомним, ранее горадминистрация выставила на аукцион земельный участок на 33-й Северной под строительство высотки.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru