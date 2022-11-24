Мэрия Омска выставила на аукцион земельный участок под строительство многоэтажки

Фото: пресс-служба мэрии Омска

Накануне омская мэрия объявила аукцион на право арендовать земельный участок в Центральном округе.

Как следует из конкурсной документации, предлагаемый в аренду на 7 лет и 4 месяца участок площадь более 8,6 тысяч квадратных метров находится на улице Омской возле Фрунзенского моста. Победитель аукциона получит право возвести на нем жилой дом средней этажности, то есть не выше 30 метров. Начальная цена арендной платы - 9,7 миллионов рублей в год. Таким образом, за почти 8 лет аренды придется заплатить около 71 миллиона рублей.

Заявки на участие в аукционе принимают до 23 декабря. Торги же пройдут 28 декабря.

Напомним, ранее горадминистрация выставила на аукцион земельный участок на 33-й Северной под строительство высотки.

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