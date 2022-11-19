Омская мэрия сдаст в аренду пустырь в Амуре под строительство высотки

Победитель аукциона получит права возвести на участке жилой дом площадь до 30 тысяч квадратный метров Фото: Иван ВИСЛОВ

Накануне департамент архитектуры и градостроительства омской мэрии объявил аукцион на право аренды земельного участка в Центральном округе под высотную застройку.

Как следует из конкурсной документации, предлагаемый в аренду земельный участок с кадастровым номером 55:36:070402:20749 расположен на улице 33-й Северной позади Омского строительного колледжа. Данный участок общей площадью около 12,5 тысяч квадратных метров предназначен для строительства высотного жилого дома площадью от 20 до 30 тысяч квадратных метров. Начальная цена лота - 20,2 миллиона рублей в год. Срок действия договора аренды - 8 лет и 8 месяцев.

Примечательно, что сейчас участок не пустует - на нем находится металлические гараж.

- Согласно акту обследования от 8 ноября 2022 на земельном участке выявлены: металлический гараж, отводы газопровода, а также возможно нахождение газораспределительной подстанции, - отмечается в документе.

Торги пройдут в следующем месяце - 21 декабря. Для участия в аукционе придется внести задаток в размере 10,1 миллиона рублей.

Напомним, ранее омская мэрия объявила аукцион на право аренды земельного участка по улице 4-й Любинской под строительство дом высотой не выше 8 этажей. Его итоги подведут в следующую пятницу, 25 ноября.

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