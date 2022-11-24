В ОмГПУ в 2023 году появятся 4 новые магистерские программы

В новом учебном году в Омском педагогическом появятся ещё 4 магистерские программы. Новыми для абитуриентов станут профили «Биология и химия в системе общего и профессионального образования», «Экспериментальные исследования и образование в сфере естествознания», «Информационные технологии в области начального и дошкольного образования» и «Методическое сопровождение в дошкольном образовании».

«Университет находится в постоянном поиске новых направлений подготовки, и в 2022-2023 учебному году мы открыли сразу 6 программ магистратуры. Они очень современные и отвечают вызовам нашего времени. Уверен, что открытие новых профилей в грядущем году влечет за собой много перспектив. В 2023 году для абитуриентов ОмГПУ будут доступны 1376 бюджетных мест», – отметил ректор ОмГПУ Иван Кротт.

Факультет естественнонаучного образования запускает сразу два новых направления подготовки магистрантов. Так, на профиле «Экспериментальные исследования и образование в сфере естествознания» ребята будут изучать современные методы исследований в естествознании, геоинформационные системы в естествознании, современные проблемы естествознания и другие. По словам руководителя направления, выпускники овладеют методикой преподавания смежных дисциплин, и именно такие специалисты наиболее востребованы в образовательных учреждениях. Форма обучения – заочная, срок обучения – 2 года и 6 месяцев.

Профиль «Биология и химия в системе общего и профессионального образования» предназначена для выпускников бакалавриата профилей «Биология и химия» и «Биоэкология», учителей биологии, химии и естествознания, преподавателей колледжей и вузов. Форма обучения – очная, срок обучения – 2 года.

Также две новые программы подготовки вводятся и на факультете начального, дошкольного и специального образования. На профиле «Информационные технологии в области начального и дошкольного образования» магистранты познакомятся с теоретическими основами информатики, методикой использования и принципами разработки электронных образовательных ресурсов для детей и инженерно-политехническим направлением в образовании. Форма обучения – очная, срок обучения – 2 года.

«Наши магистранты научатся не только применять информационные технологии в полипредметном образовании детей дошкольного и младшего школьного возраста, но и самостоятельно разрабатывать электронные образовательные ресурсы, а также использовать их для организации образовательной среды учреждения.», – рассказала руководитель направления, доцент кафедры предметных технологий начального и дошкольного образования Татьяна Баракина.

Программа профиля «Методическое сопровождение в дошкольном образовании» ориентирована на подготовку работников методической службы в дошкольном образовании. Как отмечают руководители программы, в ближайшие годы изменится аттестация педагогических работников, появятся новые категории: педагог-методист и педагог-наставник. Именно ими смогут стать выпускники нового профиля. Форма обучения – заочная, срок обучения – 2 года и 6 месяцев.

Подробную информацию о поступлении можно узнать на сайте университета в разделе «Абитуриенту» и в приемной комиссии: тел. 63-73-79 или WhatsApp +7 (961) 881 57 08.

Фотоматериал предоставлен ОмГПУ.