В Омской области в 2023 году реконструируют 10 спортзалов в сельских школах

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В десяти школах Омской области в 2023 году отремонтируют спортивные залы в 10 школах. Об этом сообщили пресс-службе регионального минобра.

На реконструкцию десяти спортзалов в общеобразовательных учреждениях в сельской местности и малых городах омского региона направят 17,8 миллионов рублей, из которых 17,3 миллиона рублей из федерального бюджета. На ремонт одного зала для занятий физической культурой планируют потратить в районе 1,8 миллиона рублей.

Отметим, в 2021 году в Омской области было отремонтировано 11 спортивных залов в сельских школах.

Конкурсный отбор на предоставление субсидии муниципальным районам проведут до 31 января 2023 года.

Напомним, в Омске подрядчик продолжает капремонт в школе №88. Недавно объект посетил мэр города Сергей Шелест.

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