Мэр Омска Серегей Шелест проверил капремонт школы №88

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

Масштабный капитальный ремонт школы №88 в Омске продолжается. На объекте побывал мэр Сергей Шелест. Подробности градоначальник рассказал в своем телеграм-канале.

- Несмотря на то, что после снятия штукатурки и ряда изыскательских мероприятий, стало понятно, что мы имеем более сложный объект, нежели предполагалось, подрядчик в график укладывается, - рассказал Шелест.

Он также отметил, что над проектом трудятся опытные проектировщики и строители. Поэтому сегодня удается по каждому этапу работ подбирать индивидуальные инженерно-технические решения.

Пока на объекте продолжается укрепление фундаментов, отвод грунтовых вод. А уже в декабре строители начнут заниматься несущими конструкциями внутри здания.

Напомним, что с момента прихода на должность мэра градоначальник Шелест внедряет поэтапно программу меценатской помощи омским школам. За лето было отремонтировано таким образом несколько образовательных учреждений - заменены окна, инженерные конструкции, обновлены спортзалы в школах из разных уголков города.

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