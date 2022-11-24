В Омской области продолжают расти долги по зарплате

Не доплачивают чаще всего омичам, которые заняты в сфере водоснабжения и водоотведения. Им работодатели должны 4,8 миллиона рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

Накануне Омскстат опубликовал данные о задолженности по зарплате в регионе на 1 ноября 2022 года.

По подсчетам статического ведомства, организации имеют долги по зарплате перед работниками в размере 11 миллионов рублей. В октябре 2022 года они задолжали 7,3 миллиона рублей. Таким образом, рост составил за месяц почти на 50%.

Отметим, рекорд в этому году был поставлен в июле. Тогда сотрудникам омичам не выплатили 17,8 миллионов рублей.

Статистики уточняют, что из 4,4 из 11 миллионов рублей должны работодатели из Омска.

Чаще всего проблемы с выплатой зарплат наблюдаются в сферах водоснабжения, строительства, а также на обрабатывающих производства.

Напомним, ранее благодаря усилиям омских прокуроров ДРСУ-2 погасило задолженность по заработной плате перед сотрудниками в размере более 1,5 миллиона рублей.

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