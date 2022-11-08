Омское ДРСУ-2 погасило задолженность по зарплате в размере свыше 1,5 млн рублей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Накануне АО «Дорожное ремонтно-строительное управление № 2» выплатило долги по зарплате после вмешательства прокуратуры Омской области.
В августе 2022 года сотрудники надзорного ведомства провели проверку по соблюдению требований законодательства об оплате труда на предприятии. Тогда было установлено, что компания АО «ДРСУ-2» имела задолженность по зарплате перед 143 сотрудниками на общую сумму свыше 1,5 миллиона рублей.
Зампрокурора Омской области Дмитрий Егоров провел прием граждан на территории предприятия и внес его гендиректору представление.
Кроме того, недобросовестный работодатель был привлечен к административной ответственности по статье «Невыплата в установленный срок заработной платы».
Сейчас в результате вмешательства прокуратуры Омской области ДРСУ-2 погасило задолженности по зарплате перед сотрудниками.
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