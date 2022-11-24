В Омске завтра заработает каток под открытом небом у спорткомплекса «Юность»

Прокат обойдется в 160 рублей для взрослы и в 80 рублей для детей до 7 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске завтра, 25 ноября, на территории спорткомплекса «Юность им. С.С. Бовкуна» откроют ледовых каток.

Работать каток под открытом небом будет с вторника по пятницу с 18:00 до 22:00, по выходным с 14:00 до 22:00. Понедельник - выходной.

Покататься на своих коньках можно будет всего за 120 рублей. Прокат обойдется в 160 рублей для взрослых и в 80 рублей для детей до 7 лет. Есть также семейные тарифы.

Отметим, подробнее о работе катка можно узнать по телефону +7 (3812) 32-22-16, а также в официальной группе во «ВКонтакте».

Напомним, на этой неделе в Омске должны открыться катки в двух городских парках - имени 30-летия ВЛКСМ и Советском. Там вовсю идут работы по их заливке.

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