В Омске на следующей неделе заработают ледовые катки

Фото: пресс-служба мэрии Омска

Накануне двух омских парках - имени 30-летия ВЛКСМ и Советском - начали заливать катки. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Работы по заливке катков планируют завершить на следующей неделе. По словам предпринимателя Александра Фатеева, которые занимается их организацией, покататься можно будет примерно 22-23 ноября.

- На следующей неделе планируем завершить заливку. Сейчас идёт процесс «намораживания» льда, после приступим к выравниванию ледового покрытия тёплой водой с помощью специальной машины. Ориентировочно к 22-23 ноября каток будет работать. Об открытии мы сообщим дополнительно, - отметил Фатеев.

Где будут находиться ледовые катки?

В парке имени 30-летия ВЛКСМ он будет располагаться около колеса обозрения на Комсомольской аллее. В Советском - недалеко от центрально входа на улице Андрианова.

Если есть коньки, то покататься можно будет за 250 рублей. Если нет, тогда придется 250 рублей заплатить за выход на лед и 300 рублей за их прокат. Время нахождения на льду при этом неограниченно.

Напомним, в 2021 году ледовые катки начнут работать в середине ноября, так как к тому моменту температура воздуха опустилась до необходимых для этого -10 градусов.

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