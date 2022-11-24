«Ростелеком» обеспечил три населенных пункта Омской области мобильной связью

Фото: пресс-служба «Ростелекома».

Осенью этого года компания «Ростелеком» в Омской области построила базовые станции в рамках второго этапа федерального проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Оператор в трех населенных пунктах Омской области построил инфраструктуру для мобильной связи четвертого поколения (4G/LTE) и беспроводного интернета. На очереди – ввод в эксплуатацию еще семнадцати аналогичных объектов.

Связь появилась в деревне Крутиха Горьковского района, поселке Комсомольском Исилькульского района и селе Старинка Называевского района Омской области. Доступ к услугам связи получили девять тысяч сельчан, которые проживают в населенных пунктах с численностью от 100 до 500 человек. Базовые станции подключаются преимущественно по волоконно-оптическим линиям связи, что обеспечивает передачу данных на высокой скорости.

«Проект стартовал весной 2021 года: именно в нашей области в пилотном режиме была запущена первая в стране базовая станция по проекту УЦН 2.0. Сейчас мы завершили работы уже в 22 населенных пунктах, благодаря чему даже в отдаленных и небольших селах появилась надежная связь. По четыре базовых станции построено в Тевризском, Тарском и Называевском районах, два — в Большеуковском. По одному сооружению “Ростелеком” запустил в Горьковском, Полтавском, Черлакском, Муромцевском, Исилькульском, Омском, Марьяновском и Седельниковском районах. Создаваемая инфраструктура связи позволит жителям быть на связи и в сети, получать необходимую информацию в интернете», — уточнил Эдуард Серобабин, директор Омского филиала ПАО «Ростелеком».

Фото: пресс-служба «Ростелекома».

УЦН 2.0 – это второй этап федеральной программы, который реализуется компанией «Ростелеком» совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Выбор населенных пунктов, участвующих в проекте, сделали сами жители, пройдя опрос на портале госуслуг.

Планируется, что в декабре текущего года базовые станции появятся в деревнях Южное и Кудук-Чилик Азовского Немецкого национального района, деревне Секменево Большереченского района, деревнях Осиповке и Дубровке Горьковского района, деревне Кибер-Спассокое Калачинского района, деревне Самаринке и поселке Рощинском Кормиловского района, деревне Березовка Марьяновского района, деревне Красный цвет Москаленского района, деревне Генераловка Одесского района, деревне Алексеевка Оконешниковского района, селе Гостиловка Полтавского района, деревне Короленка Седельниковского района, селе Петрово Тарского района и деревне Крупское Черлакского района.

До конца 2022 года базовые станции появятся в 658 российских поселках, селах и деревнях. В Сибири в проект этого года вошли 117 населенных пункта. Оператор мобильной связи Tele2 (дочерняя компания «Ростелекома») выступает в качестве центра компетенций: согласовывает проектное решение, планирует архитектуру сети и поставляет оборудование для строительства.

ПАО «Ростелеком»