Лесхозы Омской области передали мобилизованным 2 тысячи кубов дров

Фото: ГУ Лесного хозяйства Омской области

Омские лесные хозяйства передали мобилизованным, находящимся в учебных центрах на территории города, 2 тысячи кубометров дров.

Лесоводы помогают резервистам с первого дня частичной мобилизации в России. Ежедневно в Омский автобронетанковый инженерный институт поступает 10-12 машин, загруженных дровами от Степного и Любинского лесхозы. Первый выполняет большую часть работы.

Сейчас потребность в древесине только выросла в связи с наступлением настоящих сибирских морозов в регионе.

Напомним, в Омской области ожидается похолодание до -32 градусов с осадками в виде снега.

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