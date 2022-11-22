Лесхозы Омской области передали мобилизованным 2 тысячи кубов дров

Фото: ГУ Лесного хозяйства Омской области
Омские лесные хозяйства передали мобилизованным, находящимся в учебных центрах на территории города, 2 тысячи кубометров дров.
Лесоводы помогают резервистам с первого дня частичной мобилизации в России. Ежедневно в Омский автобронетанковый инженерный институт поступает 10-12 машин, загруженных дровами от Степного и Любинского лесхозы. Первый выполняет большую часть работы.
Сейчас потребность в древесине только выросла в связи с наступлением настоящих сибирских морозов в регионе.
Напомним, в Омской области ожидается похолодание до -32 градусов с осадками в виде снега.
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