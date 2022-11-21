Небольшой снег и до -32 градусов ожидается в Омской области до среды

Погода пытается запугать омичей аномалиями, но жители Сибирского региона не боятся ничего. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Осенние аномалии ожидают омичей в ближайшие дни. До среды, 23 ноября, в Омской области прогнозируются небольшой снег и до -32 градусов. Погоду на ближайшие три дня опубликовало Обь-Иртышское управление.

21 ноября в регионе будет снежным. Водителям стоит помнить о гололеде на дорогах. Температура в этот день опустится до -12°C. Ночью - 12...- 17°C. При прояснении -22°C. Ветер юго-западный 10 м/с.

Вторник, 22 ноября, температурный фон сохранится, только в некоторых районах при прояснении днем возможно до -17°C. Ночью всё те же - 12...- 17°C. Гололед, метель. Ветер северо-западный до м/с.

23 ноября станет намного холоднее. Снег возможен только ночью, однако, при прояснении столбик термометра опустится до -32°C. Днем - 15...- 20°C, местами до -25°C. Ветер северо-восточный до 10 м/с. Атмосферное давление будет расти.

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