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Общество21 ноября 2022 2:00

Небольшой снег и до -32 градусов ожидается в Омской области до среды

Ноябрь продолжает удивлять омичей своими морозными днями
Виктория КОВЕРНЕВА
Погода пытается запугать омичей аномалиями, но жители Сибирского региона не боятся ничего.

Погода пытается запугать омичей аномалиями, но жители Сибирского региона не боятся ничего.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Осенние аномалии ожидают омичей в ближайшие дни. До среды, 23 ноября, в Омской области прогнозируются небольшой снег и до -32 градусов. Погоду на ближайшие три дня опубликовало Обь-Иртышское управление.

21 ноября в регионе будет снежным. Водителям стоит помнить о гололеде на дорогах. Температура в этот день опустится до -12°C. Ночью - 12...- 17°C. При прояснении -22°C. Ветер юго-западный 10 м/с.

Вторник, 22 ноября, температурный фон сохранится, только в некоторых районах при прояснении днем возможно до -17°C. Ночью всё те же - 12...- 17°C. Гололед, метель. Ветер северо-западный до м/с.

23 ноября станет намного холоднее. Снег возможен только ночью, однако, при прояснении столбик термометра опустится до -32°C. Днем - 15...- 20°C, местами до -25°C. Ветер северо-восточный до 10 м/с. Атмосферное давление будет расти.

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