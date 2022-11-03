В Омской области к середине ноября похолодает до -20 градусов

Фото: скриншот сайта Ventusky.com

В Омской области через неделю может резко похолодать до -20 градусов. Это следует из данных сервиса Ventusky.com.

Сегодня, 3 ноября, в Омске и области днем воздух прогреется до +6 градусов. Местами пройдет дождь и мокрый снег. В ближайшие несколько дней столбик термометра в дневные часы будет колебаться - от +8 градусов (4 ноября) до -3 (10 ноября).

С 11 ноября в северных районах Омской области температура воздуха может опуститься -7 градусов днем. В утренние часы 14 ноября там похолодает до -18 градусов. Никаких минус -30 градусов не ожидается. В середине месяца в самом Омске похолодает до -10 градусов.

Отметим, долгосрочный прогноз не может быть на 100% точным, поэтому к нему стоит отнестись с долей скепсиса.

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