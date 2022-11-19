Омичка лишилась 800 тысяч рублей, пытаясь спасти свои сбережения

Фото: Артем КИЛЬКИН
Омская пенсионерка стала очередной жертвой телефонных мошенников. Действовали они по классической схеме.
Как рассказали в полиции, на телефон 63-летней омички поступил звонок от якобы сотрудника правоохранительных органов. Он предложил ей обезопасить свои сбережения. Пожилая женщина решила, а почему бы и нет, и, следуя инструкциям звонившего, перевела через банкомат 800 тысяч рублей на «безопасный счет».
Напомним, ранее помощник машиниста из Омской области также решил помочь «сотрудникам банкам» найти злоумышленника в кредитной организации, который сливает персональные данные клиентов, в результате чего лишился более 1,5 миллиона рублей.
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