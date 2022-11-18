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НовостиПроисшествия18 ноября 2022 8:00

В Омской области помощник машиниста перевел мошенниками свыше 1,5 миллиона рублей

Только после перевода денег омич осознал, что его обманули
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Фото: Артем КИЛЬКИН

Житель Омской области, работающий помощником машиниста, попал на удочку мошенников и лишился более 1,5 миллиона рублей.

Как рассказали в полиции, на телефон 51-летнего мужчины поступил звонок от неизвестных. Они представились сотрудниками банка и объяснили, что он должен действовать по их инструкции, чтобы помочь выявить банковских работников, передающих персональные данные клиентов. Потерпевший выполнил все указания - взял в банке кредит на сумму более 1,5 миллиона рублей, а потом перевел все эти деньги на «резервные» счета.

В настоящее время правоохранители завели уголовное дело по факту совершенного преступления.

Напомним, ранее житель Омской области перечислил на счет злоумышленников 1,1 миллиона рублей, пытаясь спасти свои сбережения.

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