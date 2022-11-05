В Омской области 35-летний сельчанин перевел аферистам 1 миллион рублей

За сутки омичи лишились миллионов, следуя инструкциям аферистов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пресс-служба УМВД России по Омской области озвучила совершенные дистанционные мошенничества за прошедшие сутки. Аферисты выудили деньги из 11 жителей омского региона. Одной из жертв мошенников стал 35-летний житель Одесского района. Мужчине по стандартной схеме позвонили «сотрудники банка», и сообщили, что неизвестные пытаются оформить на него кредит.

По указаниям аферистов мужчина за два дня он оформил на себя два кредита и кредитную карту. После снял все деньги и перевел на «безопасный счет» 1 миллион и 89 тысяч рублей.

Другой жертвой стал 37-летний житель региона. Он собирался купить автозапчасти в интернете и оформил заказ на 7 тысяч рублей. Даже через месяц после полной оплаты свою покупку омич так и не получил и обратился с заявлением в полицию.

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