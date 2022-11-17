Телефонные мошенники терроризируют омских предпринимателей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Омский Роспотребнадзор предупредил предпринимателей о новом виде мошенничества, набирающем популярность.

Злоумышленники звонят в организации и сообщают о якобы готовящихся проверках со стороны различных ведомств. Некоторые даже пытаются вымогать деньги, чтобы уладить все вопросы.

- С планом проверок, утвержденным прокуратурой Омской области можно ознакомиться на официальном сайте Управления, а также на сайте прокуратуры, в Едином реестре контрольно-надзорных мероприятий. Также информацию о проведении проверки можно уточнить по телефонам Управления. При проведении проверки должностное лицо обязано предъявить служебное удостоверение и решение на проведение проверки, - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее телефонные мошенники стали звонить в администрации муниципальных рынков и угрожать им проверками от имени главного управления МЧС по Омской области.

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