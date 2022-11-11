В Омске неизвестные терроризируют рынки от имени регионального МЧС

Неизвестные грозятся провести проверку пожарной безопасности Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Омске мошенники звонят в администрации муниципальных и, представляясь руководством регионально МЧС, угрожают проверками.

Как сообщили в ведомстве, сегодня в администрации Забайкальского, Левобережного и Советского рынков поступили звонки от неизвестных. Голоса в трубке представлялись как один из замов главы омского МЧС. Сообщали они, что на рынке в ближайшее время пройдет проверка по пожарной безопасности.

- Мы просим руководителей предприятий и организаций, а также индивидуальных предпринимателей не поддаваться на провокации мошенников! Если к вам поступил такой звонок, необходимо обратиться в территориальный отдел надзорной деятельности или по телефону доверия Главного управления 8 (3812) 94-83-33, - сообщил первый замначальника ГУ МЧС России по Омской области полковник внутренней службы Александр Рекин.

В ведомстве напомнили, что узнать о проведение проверки омские предприниматели и руководители организаций могут на сайтах ГУ МЧС России по Омской области, прокуратуры Омской области и Единого реестра контрольно-надзорных мероприятий.

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