Транспортная прокуратура взялась установить причины задержки рейсов в омском аэропорту

Фото: паблик «В Омске».

Транспортная прокуратура по Западно-Сибирскому федеральному округу сообщила, что намерена провести проверку из-за задержек нескольких рейсов в Омском аэропорту ранним утром 16 ноября. Напомним, что ранее в соцсетях появилась информация от пассажиров, которые жаловались на «технический сбой».

- В омском аэропорту сегодня утром временно не функционировала система регистрации вылетающих и багажа... Потухшие табло и длинные очереди в окна даже без света. А мы стали забывать цену комфорта, - написал один из пассажиров в паблике «В Омске».

- Предварительно установлено, что 16 ноября 2022 года в международном аэропорту Омск-Центральный имени Д.М. Карбышева ввиду технического сбоя в работе системы регистрации пассажиров произошла задержка 3-х рейсов авиакомпаний «Сибирь», «Победа» и «Уральские авиалинии», направлявшихся в города Москва и Сочи. В этой связи Омской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о защите прав пассажиров, - прокомментировали сотрудники прокуратуры.

Отметим, что на сайте аэропорта информации о задержке не было. Сообщают, что в настоящее время все авиарейсы вылетели в аэропорты назначения.

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