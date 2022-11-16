В омском аэропорту задержали несколько вылетов из-за сбоя в системе регистрации пассажиров

Паблик ВКонтакте «В Омске».

В паблике «В Омске» появилась информация от подписчиков о сбое в омском аэропорту. Сегодня утром не функционировала система регистрации вылетающих и багажа. Судя по выложенной фотографии из аэровокзала, образовалась очередь из пассажиров, которые не могут пройти регистрацию.

- В омском аэропорту сегодня утром временно не функционировала система регистрации вылетающих и багажа... Потухшие табло и длинные очереди в окна даже без света. А мы стали забывать цену комфорта, - подписали фото в группе.

При этом электронное табло, размещенное на сайте омского аэропорта, даже не намекает на задержку рейсов. Согласно информации, почти все рейсы, запланированные на ранее утро, или вылетели, или посадка на них закончена. Но информация идет вразрез с сообщениями самих пассажиров.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru