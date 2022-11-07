Омский минтранс прокомментировал жалобы жителей Тары на арендатора автовокзала

На вокзале в Таре всё не так плохо, как оказалось. Фото: Андрей КАРА

На минувшей неделе в группе «Тара 360» местные жители северного города Омской области пожаловались на работу автовокзала. Местный предприниматель, который сам арендует помещение у «Омскоблавтотранса», начал диктовать невыносимые условия.

На инцидент отреагировали в областном правительстве, пояснил позицию арендодателя.

- По информации перевозчика ИП Гукасяна, служебный туалет был закрыт по причине технической неисправности инженерных сооружений. В настоящее время туалет функционирует. Водоснабжение и канализация имеется и функционируют без ограничения времени. Уборка помещений и территории автовокзала осуществляется ежедневно, кроме воскресенья (выходной персонала), - прокомментировали в минтрансе.

Что касается комнаты матери и ребенка, то она открывается по требованию пассажиров, а банкомат вывезен по решению администрации банка.

Судя по комментарию профильного ведомства, все жалобы местных оказались необоснованными.

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