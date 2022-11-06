Предприниматель захватил вокзал на севере Омской области и диктует свои правила

Фото: группа во Вконтакте «Тара 360»

Скандал вокруг автовокзала в городе Тара на севере Омской области разгорелся в группе «Тара 360». Один из арендаторов пожаловался, что местный предприниматель, который сам арендует помещение у «Омскоблавтотранса», начал диктовать невыносимые условия.

- Он запретил арендаторам пользоваться теплым туалетом, у них нет постоянного доступа к воде. Воду разрешено набирать лишь с 14:00 до 15:00, а использованную воду арендаторам предлагают выливать на улицу. При этом на самом автовокзале полы не моются неделями, - жалуется тарчанин.

Поговорить «по-хорошему» с бизнесменом уже пытались, но ситуация так и осталась острой. При этом, некоторые жалуются еще и на работника кассы, который «подшофе может и нахамить».

Своё негодование местные адресуют органам прокуратуры и в Роспотребнадзор. Люди надеются, что беспредел в отдаленном населенном пункте заинтересует надзорные органы.

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