В омском Фонде соцстрахования прокомментировали ситуацию с ребенком-инвалидом

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне в омском отделении Фонда социального страхования опровергли информацию о том, что ребенок-инвалид Рустам И. не получает жизненно необходимые средства реабилитации на протяжении полугода.

- Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации носит заявительный характер (Постановление правительства РФ 240 от 07.04.2008). Заявление на обеспечение Рустама И. поступило в филиал отделения Фонда 13 октября 2022 года. Заявитель обеспечен ортопедической обувью 27 октября 2022 года, - пояснили в ведомстве.

Кресло-коляску, кресло-стул с санитарным оснащением должны доставить юному омичу до 30 ноября 2022 года. Другие средства реабилитации - туторы, аппарат на верхние, нижние конечности, корсет, ортопедические брюки - мальчик получит в начале декабря 2022 года.

В омском ФФС РФ добавили, что уже также оформлен электронный сертификат на покупку ходунков на колесах. Вся информация передана в следственный комитет и другие компетентные органы

Напомним, ранее в соцсетях и СМИ появились сообщения о том, что юный омич не может получить на протяжении полугода средства реабилитации. Тогда к проверке данного факта нарушения законодательства подключилось следственные органы. Ситуацию под личный контроль взял также глава Следкома РФ Александр Бастрыкин.

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