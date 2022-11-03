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Происшествия3 ноября 2022 10:50

Глава СК РФ Бастрыкин взял под личный контроль ситуацию с ребенком-инвалидом в Омске

Юному омичу уже полгода не выдают средства реабилитации, от которых зависит его жизнь
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне в соцсетях появилась информация о злостном нарушение прав ребенка-инвалида со стороны сотрудников регионального отделения Фонда социального страхования. Омский следком по данному факту начал доследственную проверку.

По предварительной информации, работники одного из филиалов омского отделения Фонда социального страхования на протяжении полугода не выдают ребенку с инвалидностью все необходимые средства реабилитации.

Из-за отсутствия жизнено необходимого оборудования состояние ребенка с каждым днем ухудшается.

В связи с этим дело под личный взял председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он поручил и.о. руководителя СУ СК России по Омской области Сергею Марковиченко предоставить доклад о данной ситуации.

В процессе проверки следственными органами будут установлены все обстоятельства, а также дана правовая оценка действиям сотрудников Фонда соцстрахования. По результатам ее будет вынесено процессуальное решения.

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