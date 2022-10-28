В Омске под колеса легковушки попала 10-летняя девочка, перебегавшая дорогу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне в Омске произошло ДТП, в результате которого пострадала 10-летняя девочка. Об этом сообщили пресс-службе Госавтоинспекции.

По предварительной версии, 52-летний омич, находившийся за рулем автомобиля «ВАЗ-2114», двигался по улице 20 лет РККА. В районе дома №63 врезался 10-летнуюю школьницу, переходившую дорогу в неположенном месте слева направо по ходу движения.

В результате аварии девочке понадобилась помощь медиков - ее доставили в больницу.

Все обстоятельства и причины произошедшего правоохранители установят в ходе проверки.

Напомним, ранее в Омске 37-летний водитель иномарки сбил 13-летнего подростка, переходившего дорогу по регулируемом пешеходному переходу в Центральном округе.

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