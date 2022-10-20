В Омске водитель легковушки сбил 13-летнего школьника на пешеходном переходе

ДТП произошло в Центральном округе на пересечение улиц Герцена и 24-й Северной
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Накануне вечером в Госавтоинспекцию поступило сообщение об аварии в Омске в Центральном округе, в результате которой пострадал ребенок.
По предварительной версии, 37-летний омич, находившийся за рулем автомобиля «Вольво», на перекрестке улиц Герцена и 24-й Северной сбил 13-летнего школьника, переходившего дорогу по регулируемому пешеходному переходу.
В результате аварии подростку понадобилась помощь медиков - его доставили в больницу.
Сейчас по факту ДТП правоохранители проводят проверку для выяснения всех его обстоятельств и причин.
Напомним, ранее в Омске на нерегулируемом «пешеходнике» по улице 21-й Амурской водитель иномарки сбил 10-летнего школьника. Тогда юного омича также доставили в медицинское учреждение.
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