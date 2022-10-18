В Омске в Центральном округе под колеса иномарки угодил 10-летний ребенок

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

В Омске в Центрально округе произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Сообщение об аварии поступило в Госавтоинспекцию в восемь утра.

По предварительной версии, 27-летний омич, находившийся за рулем автомобиля «Ниссан», двигался по улице 21-й Амурской. В районе дома №43 он сбил 10-летнего школьника, переходившего дорогу по нерегулируемому «пешеходнику».

В результате аварии ребенку понадобилась медицинская помощь - его доставили в медицинское учреждение.

Все причины и обстоятельства инцидента сотрудники Госавтоинспекции установят в хорде проверки.

Напомним, ранее в Омске под колеса ЗИЛа угодил 11-летний школьник, который переходил регулируемый пешеходный переход. Мальчик от полученных травм скончался. Водителя грузовика взяли под стражу.