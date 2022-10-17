Водитель ЗИЛа, сбивший в Омске насмерть ребенка, взят под стражу

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Прокуратура сообщила о взятии под стражу 41-летнего водителя автомобиля «ЗИЛ», который на улице Мельничной сбил 11-летнего мальчика.

Напомним, что трагедия произошла в пятницу, 14 октября. Ребенок переходил дорогу по регулируемому пешеходу на разрешающий сигнал светофора. Грузовик решил пролететь на «красный».

Пока виновнику смертельного ДТП вменяют 3 часть 264 статьи уголовного кодекса, однако ее могут переквалифицировать.

- В отношении него не завершены мероприятия медицинского освидетельствования, результаты которого могут привести к переквалификации деяния на более тяжкое, - уточнили в прокуратуре.

К слову, обвиняемый также имеет неснятую и непогашенную судимость за ранее совершенное преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.