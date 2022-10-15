Махнул на красный: в Омске водитель ЗИЛа на полном ходу сбил насмерть 11-летнего ребенка, переходившего дорогу по пешеходнику

Стоп-кадр видео.

В Омске в Старом Кировске водитель автомобиля ЗИЛ в районе остановки общественного транспорта «Самарка» решил пролететь на на запрещающий сигнал светофора. И это решение стало роковым. В итоге под колесами погиб 11-летний малыш, который в это время переходил дорогу по пешеходному переходу на свой положенный зеленый свет.

- В результате ДТП пешеход, мальчик 2011 года рождения, скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

На водителя ЗИЛа следователем следственного управления УМВД России по городу Омску заведено уголовное дело за «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Подозреваемый сейчас находится в изоляторе временного содержания.

- Посмотрите видео, водитель на двух светофорах пронесся на красный свет, ребёнок проходил на зелёный свет, как и положено. Дети учатся в две смены, как вечером ходить то, если на красный днем несутся. Кто пишет за руки водите, а вы водите, а если это уже 4, 5, 6 класс как быть? Родители на работе, а детки уже вроде как и взрослые но ещё маленькие детки для своих родителей. Какое горе и невосполнимая потеря для семьи, - посочувствовала омичка в комментариях к происшествию в одной из социальных сетей.

Фото,: группа «Голос Омска».

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