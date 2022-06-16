В центре Омска водитель маршрутки наехал на троих подростков прямо на пешеходнике

Фото: пресс-служба УМВД Омской области.

16 июня в 15:20 часов в дежурную часть Госавтоинспекции Омской области поступило сообщение об аварии с участием пешеходов в Центральном округе.

- Прибывшими сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель маршрутного автобуса ГАЗ, мужчина 1961 года рождения, при движении по улице Думской при повороте на Комсомольский мост допустил наезд на трех пешеходов, переходящих проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, - пояснили в ведомстве.

Фото: пресс-служба УМВД Омской области.

Это были две девушки и парень, все 2007 года рождения. После наезда марршрутки, где находилось к тому же 10 пассажиров, все они были доставлены в медицинское учреждение. В момент происшествия автобус следовал по маршруту № 222 (МСЧ-9 – Онкодиспансер). Пассажиры и водитель остались целы и невредимы. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.