В Омске с 28 октября с улиц города исчезнут электросамокаты

Покататься на самокатах у омичей получится только следующей весной Фото: Яна АСТАХОВА

Накануне сервис кикшеринга Whoosh сообщил, что с пятницы, 28 октября, временно приостанавливает работу в Омске из-за погодных условий.

Омичи не смогут воспользоваться электросамокатами сервиса с 28 октября в связи с неустойчивой погодой и наступающими морозами. Уже завтра самокаты начнут пропадать с городских улиц.

Вновь покататься на самокатах омичи смогут только весной следующего года, когда потеплеет.

Напомним, сервис кикшеринга Whoosh ранее несколько раз приостанавливал свою работу из-за неблагоприятных погодных условий, однако тогда самокаты оставались стоять на улице. Так, в конце сентября из-за мокрого снега и гололеда нельзя было ими воспользоваться. Однако после того как погодные условия вернулись в норму, электросамокаты вновь заработали.

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