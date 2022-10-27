В Омске с 28 октября с улиц города исчезнут электросамокаты

Покататься на самокатах у омичей получится только следующей весной
Фото: Яна АСТАХОВА
Накануне сервис кикшеринга Whoosh сообщил, что с пятницы, 28 октября, временно приостанавливает работу в Омске из-за погодных условий.
Омичи не смогут воспользоваться электросамокатами сервиса с 28 октября в связи с неустойчивой погодой и наступающими морозами. Уже завтра самокаты начнут пропадать с городских улиц.
Вновь покататься на самокатах омичи смогут только весной следующего года, когда потеплеет.
Напомним, сервис кикшеринга Whoosh ранее несколько раз приостанавливал свою работу из-за неблагоприятных погодных условий, однако тогда самокаты оставались стоять на улице. Так, в конце сентября из-за мокрого снега и гололеда нельзя было ими воспользоваться. Однако после того как погодные условия вернулись в норму, электросамокаты вновь заработали.
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