В Омске из-за снега и льда приостановили прокат электросамокатов

Пока лед не растает, кататься будет невозможно. Фото: Яна АСТАХОВА

Четвертый день в Омской области наблюдается резкое похолодание, с дождями, мокрым снегом и наледью. Страдают не только пешеходы, но и горожане, которые предпочитают передвигаться по улицам на электросамокатах. Сервис приостановил работу устройств из-за гололедных явлений. Самокаты стоят, но фактически взять в аренду хоть какой-то из них невозможно.

- Из соображений безопасности в городах, где выпадает первый снег и образуется наледь, ставим возможность аренды вушбайков на паузу. Сами самокаты при этом остаются на улицах — как только осадки сойдут вновь сделаем их доступными, — рассказали представители Whoosh.

Сезон электросамокатов продолжил работу после выпадшего снега в Омске. Об этом рассказали в официальном сообществе кикшеринга Whoosh в соцсети «ВКонтакте». Согласно прогнозу погоды на неделю, в ближайшие дни в Омск придет потепление. При этом дневные температуры в течение недели замрут на отметке от +4 до +9 градусов. А вот в ночные часы прогнозируют устойчивый минус - в среднем -3...-4 градуса. Возможно ли будет арендовать электросамокат в темное время суток, когда также возможны гололедные явления, - этот вопрос пока остался без ответа.