В Омске подошел к концу совместный проект ОНПЗ и Союза журналистов «Экошкола для современных медиа-2022»

Омский НПЗ стал генеральным партнером первой в регионе экологической образовательной программы. Занятия экошколы посетили два потока журналистов, студентов и блогеров, желающих правильно преподносить информацию до омичей. Ученики полностью погрузились в тему экологического просвещения, приобрели полезные экопривычки.

- Особенно, я думаю, на нас сильно повлияла экскурсия на мусоросортировочный завод. Люди посмотрели, как и что там происходит, и многие сказали: теперь я буду сортировать, — поделилась впечатлениями от проекта слушательница Оксана Нарчук.

Занятия завершились лекцией «Юридический ликбез для журналистов: что важно знать в законодательстве, когда пишешь об экологии?» от доктора юридических наук, депутата омского Заксобрания Игоря Попова. Он поделился со слушателями основными принципами экологического права.

- Я попытался до журналистов донести идею, что, если вы готовите материал — в первую очередь ознакомьтесь с нормативно-правовым регулированием, которое есть в этой сфере. Чем острее журналист чувствует проблему, тем острее он задает вопросы, заставляя тем самым законодательную и исполнительную власти принимать определенные решения, — объяснил актуальность проекта Игорь Попов.

В конце прошло вручение сертификатов участникам и награждение победителей конкурса профессионального мастерства «PROэкологию — начистоту». Эксперты определили лучших журналистов в разных номинациях и на различных площадках.

Председатель Омского союза журналистов Андрей Мотовилов отметил качественное взаимодействие с высокотехнологичным предприятием. Это вклад Омского НПЗ «Газпром нефти» в развитие экологическую культуру жителей региона. Предприятие ежегодно принимает у себя более тысячи экскурсантов, помогает в формировании образцов экологической безопасности и является ключевым участником ФП «Чистый воздух».

- Поддержка Омского НПЗ как крупнейшего и экологически открытого предприятия была очень значимой. Экошкола стала образовательной и диалоговой площадкой для всех заинтересованных в экологической повестке, поэтому в следующем году мы рассчитываем продолжить работу, — рассказал Андрей Мотовилов.

Экошкола оказалась очень востребована – состоялось 15 встреч со спикерами, обучилось около 50 омичей, прошли пресс-туры в природные заказники и на производственные площадки. Омский экопроект отметили на журналистском форуме «Вся Россия» в Сочи эксперты.

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